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دراكسلر يكشف حقيقة رحيله عن باريس سان جيرمان

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أوضح جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، موقفه من التقارير التي تربطه بالرحيل عن ملعب حديقة الأمراء، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط دراكسلر خلال الفترة الأخيرة، بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، لكنه رد أخيرًا، على هذه التكهنات.

وخلال تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال دراكسلر: "لا يمكنني الحديث عن ذلك، لأنني ليس لدي نية للرحيل عن النادي".

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ونفى الدولي الألماني حديثه مع مسؤولي نادي العاصمة الفرنسية بشأن الرحيل، مضيفًا: "لا أعلم شيئًا بشأن تلك التقارير، ولم أسمع شيئًا من جانب النادي (في هذا الشأن)، ولم أتحدث إلى أي شخص".

وعبر دراكسلر عن فخره بظهوره الدولي الـ50 مع المنتخب الألماني خلال فوزه على بيلاروسيا (2-0)، أمس السبت، في تصفيات يورو 2020.

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا ارتبط بشدة بالانتقال إلى توتنهام، لتعويض الرحيل المحتمل للدنماركي كريستيان إريكسن، الذي ارتبط أخيرًا بالانضمام لصفوف الإسباني.

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