شكرا لقرائتكم توافد الجماهير على تذكرتى بالمركز الأوليمبى بالمعادى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازالت جماهير الكرة فى مصر فى تواصل مستمر وإقبال على منفذ تذكرتى بالمركز الأوليمبى بالمعادى اليوم، اأحد، لاستلام الـFAN ID وشراء تذاكر مباراة مصر والكونغو والتى أوشكت على النفاد، وأكد مسئولو المنفذ أنه لم يتبق سوى عدد قليل من تذاكر الدرجة الثالثة شمال.

ويستقبل منفذ تذكرتى بمركز الاوليمبى بالمعادى، الجماهير، بداية من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء على مدار اليوم لخدمة كافة الجماهير سواء المتواجدين من أجل تسلم بطاقة الهوية الخاصة بهم "FAN ID" أو الحصول على التذاكر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق فى 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.