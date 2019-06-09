شكرا لقرائتكم ردا على عمرو فهمى.. مصدر بالكاف: عقد الشركة الفرنسية مبرم منذ 8 سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حقيقة التصريحات التى تحدث عنها السكرتير السابق للاتحاد عمرو مصطفى فهمى والمتعلقة بحقوق البث الفضائى للنسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، مصر 2019 والتى تنطلق يوم 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

المصدر أوضح أن العقود التى تحدث عنها عمرو مصطفى فهمى موقعة منذ سنوات بين الكاف وشركة لاجارديير الفرنسية لمدة 8 سنوات مقبلة ولم يتم توقيعها الآن والكل يعلم بتفاصيل تلك العقود منذ فترة طويلة.

أشار المصدر إلى أن اللجنة المنظمة المحلية برئاسة المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى ليس لها دخل فى تحديد قيمة العائد من البث أو غيره من العوائد الخاصة بالاتحاد الأفريقى بما فيها البطولة الحالية، كما أن تلك العقود تم توقيعها أصلا قبل أن يتم إسناد شرف تنظيم البطولة للقاهرة بمدة طويلة... بما ينفى وجود مصلحة مسبقة للجنة تسمح بأى إدعاءات بالتواطؤ بين مسئولى اللجنة وأى طرف.

لافتا فى الوقت ذاته إلى نجاح اللجنة المنظمة المحلية فى التوقيع مع 24 راعيا محليا وإقليميا لأول مرة فى تاريخ أفريقيا بدخل إضافى للبطولة الحالية يصل لنحو عشرة ملايين دولار.

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كما أن أبوريدة ليس عضوا باللجنة المالية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، وإنما مستشارا للجنة التسويق، وعضوا باللجنة الاستراتيجية فى "كاف" والتى تفاوضت مع لاجارديير مؤخرا بعد تولى الرئيس الحالى لمراجعة العقود الموقعة من قبل ونجحت فى تخفيض المدة من 12 سنة إلى 8 سنوات فقط وبذات القيمة المالية للحد الأدنى والتى تصل إلى مليار دولار أمريكى وهو مكسب كبير للاتحاد الأفريقى لم يشر إليه السكرتير السابق.

كما نبه المصدر إلى أن فهمى السكرتير السابق لكاف قد أغفل القاعدة القانونية التى تحمل الاتحاد الأفريقى مسئولياته فى تغيير نظام البطولة وعدد الفرق المشاركة وعدد المباريات دون تحديد قيمة الضرر الذى يمكن أن يقع على الرعاة حال ضعف القوة الفنية للبطولة من هذا الإجراء بتعديل نظام البطولة.

كما أضاف المصدر بأنه وعلى الرغم من ذلك، فإن السكرتير السابق ولعدم علمه بأى تفاصيل تخص البطولة الأخيرة ف أنه لا يعلم أنه منذ اختيار مصر لاستضافة كأس الأمم فى النسخة المقبلة، تم عقد اجتماعات بين اللجان المختلفة بالكاف وأهمها اللجنة المنظمة لكأس الأمم من الكاف برئاسة أماجو بينيك نائب رئيس الاتحاد الأفريقى وبين مسئولى لاجارديير الفرنسية، اتفق خلالها الجميع على تسعير البث الفضائى للنسخة الجديدة فى مصر وفقا لنسب المشاهدة وليس طبقا لما تم توقيع العقود القديمة عليه، مع زيادة عدد المنتخبات وزيادة عدد المباريات، موضحا أن ما تحدث عنه عمرو فهمى حول تسعير البطولة بقيمة 40 مليون دولار ليس له أساس من الصحة ل أنه لم يتم تحديد قيمة مبلغ عائد البث حتى الآن، وأنه يتحدث بأرقام قديمة بسبب أنه لم يحضر الجلسات الأخيرة لمراجعة العقود الخاصة بالبطولة نظرا لإقالته ومن قبلها لطبيعة ظروفه الصحية التى مر بها.

المصدر قال أن هناك نقطة أخرى هامة وهى أن كل المعاملات المالية داخل الاتحاد الأفريقى يتم مراجعتها من جانب أكبر مكتب مراجعات مالية فى العالم بالإضافة لمراجعته من جانب اللجان المالية والقانونية للاتحاد الدولى لكرة القدم، فيفا، طبقا لكود الأخلاقيات الجديد بالاتحاد الدولى والذى يحتم عرض ميزانيات الاتحادات القارية ومعاملاتها المالية على الفيفا لمراجعتها تطبيقا لمبدأ الشفافية.