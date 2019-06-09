شكرا لقرائتكم رقم تاريخى لنجم منتخب مصر فى أمم أفريقيا لم يكسر حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجت مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا 1957 بعد الفوز على السودان 2/1 وفى اللقاء النهائى على إثيوبيا بخماسية نظيفة. واستطاع نجم مصر فى ذلك الوقت محمد دياب العطار "الديبه" تسجيل 5 أهداف فى مباراتين بنسبة هدفين ونص كل مباراة. ولم يحقق أى لاعب حتى الآن فى تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا هذا المعدل التهديفى، فهل تشهد البطولة القادمة كسر هذا الرقم المسجل باسم نجم منتخب مصر فى الخمسينيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رقم تاريخى لنجم منتخب مصر فى أمم أفريقيا لم يكسر حتى الآن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.