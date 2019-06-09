شكرا لقرائتكم أمم أفريقيا تهدد انتقال مدافع الإسماعيلى لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبحت بطولة أمم أفريقيا 2019، المقرر انطلاقها فى مصر بعد أيام، تمثل تهديدا لإتمام صفقة انتقال باهر المحمدى مدافع النادي الإسماعيلي لصفوف نادي الزمالك فى الموسم الكروى الجديد.

ووضع نادي الزمالك، صفقة باهر المحمدي ضمن أولويات تعاقدات القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفى المقبل، خاصة أن اللاعب ظهر بمستويات مميزة طوال الموسم الماضى مع الإسماعيلى مما أدى لتواجده فى قائمة المنتخب الوطنى للمشاركة فى أمم أفريقيا.

ويترقب باهر المحمدى تلقى عروض احتراف خارجية حال تألقه فى أمم أفريقيا المقبلة، حيث وضع اللاعب الاحتراف فى مقدمة أولوياته حال الرحيل عن الإسماعيلى أما فى حالة عدم تلقيه عرضا مناسبا سيسهل هذا الأمر من انتقاله لصفوف الزمالك فى الموسم الجديد.

ويجيد باهر المحمدى اللعب فى أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر، لذا وضعه مسئولو الزمالك فى مقدمة الصفقات المطلوبة خلال الصيف المقبل.