كتب - سيد عمر: تتجه انظار محبي وعشاق كرة القدم صوب نحو ملعب الدراجاو بمدينة بوروتو البرتغالية فى تمام 8:45 ، بتوقيت القاهرة من أجل متابعة مباراة البرتغال وهولندا في نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية. وأعلنت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة إذاعة المباراة عبر قناة Bein HD1 المعلق عصام .الشوالي ويمكن لمن يمتلك طبقاً مشاهدة المباراة بشكل مجاني بعد ضبطه لالتقاط قمر "هوت بيرد" وذلك عبر قناة RAI1 الإيطالية. Advertisements تردد قناة RAI1

القمر: هوت بيرد

التردد : 11766

الاستقطاب : عمودي.

الترميز :27500.

التصحيح:2/3. أو تعليقات القراء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قناة "مفتوحة" تذيع نهائي دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.