سوبر كورة.. رقم تاريخى للديبة فى كأس الأمم ممنوع الاقتراب منه منذ 62 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع محمد دياب العطار "الديبة"، هداف منتخب مصرالأسبق، تحقيق رقم تاريخى فى فوز مصر باللقب القارى عام 1957، لم يتمكن أحد فى تاريخ البطولة حتى الآن من معادلته. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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