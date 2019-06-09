شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة لـ تايم سبورت: " إنبى والمقاولون والإسماعيلى أصحاب النصيب الأكبر فى تصعيد الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على أبو جريشة، نجم الدراويش السابق، أن أندية المقاولون وإنبى والإسماعيلى أصحاب النصيب الأكبر فى تصعيد الناشئين واكتشاف المواهب فى الاختبارات.
وأضاف أبو جريشة، فى تصريح لقناة "تايم سبورت"، أن هؤلاء الأندية ساهمت بقوة فى ظهور نجوم فى المنتخبات.
وشدد أبو جريشة على ضرورة تشكيل لجان مشرفة فى المحافظات المختلفة لاكتشاف أكبر عدد من الناشئين.
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