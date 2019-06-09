شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل اجتماع الجبلاية 60 دقيقة.. ومؤتمر صحفى فى السادسة مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل انطلاق اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة 60 دقيقة ليقام فى الرابعة عصراً بدلاً من الثالثة لارتباط بعض الأعضاء بأعمال خاصة.

كما تقرر إقامة مؤتمر صحفى فى السادسة والنصف مساء اليوم عقب انتهاء الاجتماع.

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ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة عدداً من الملفات المهمة خلال اجتماع اليوم، وعلى رأسها الرد على خطاب النادى الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية.

كما يتطرق مجلس الجبلاية إلى مواعيد القيد فى الموسم المقبل والأزمة التى تواجه المجلس بأن الموسم الحالى سينتهى بعد بطولة امم افريقيا 2019 يوم 21 يوليو المقبل ، و تحديد "البدل" المخصص للجان الانضباط والاستئناف والقيم.