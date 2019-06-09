شريف إكرامى يجري جراحة فى الركبة بألمانيا ويتأهل فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلى جراحة إزالة عظام زائدة بمنطقة الركبة في ألمانيا، أمس السبت، بنجاح.
ومن المقرر أن يقضي إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.
وحصل لاعبو الأهلى على إجازة مفتوحة على أن يحدد الجهاز الفني موعد عودة اللاعبين للتدريبات فى وقت لاحق.
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