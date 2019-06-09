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شكرا لقرائتكم خبر عن " الخليج 365" ينشر مذكرة 9 أندية للجبلاية لإلغاء الهبوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حصل الخليج 365 علي المذكرة التي تقدمت بها تسعة أندية بمسابقة الدوري العام للجبلاية تطالب فيها بالغاء الهبوط للقسم الثاني هذا الموسم بسبب عدم تكافؤ الفرص .
كانت أندية النجوم وبتروجت والداخلية قد هبطت للقسم الثاني فيما لايزال الصراع مشتعلا بين الأهلي المتصدر والزمالك الثالث علي حسم لقب درع الدوري في نسخته رقم 60 .
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