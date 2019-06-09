شكرا لقرائتكم خبر عن عواد لـ تايم سبورت: مافيش عدالة فى المنتخب والوحدة عانى من آفة الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلي المعار إلى صفوف الوحدة السعودي أنه تعرض للظلم منذ استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت منافسات كأس العالم الذي أقيم في روسيا العام الماضي.

وقال عواد في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أن اختيارات المنتخب الوطني تفتقد للعدالة، مؤكداً انه مع ذلك لم يفكر فى الاعتزال الدولي اطلاقاً كما ردد البعض مؤخراً .

وأضاف حارس الإسماعيلي: تمثيل المنتخب شرف لأي لاعب حتى لو "هلم الكور خلف المرمى".

Advertisements

وعن تجربته مع الوحدة السعودي أكد عواد أنه راض تماماً عن تلك التجربة بعد أن حقق هدفه مع الفريق بالبقاء في الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه لم يتلقى عروضاً رسمية حتى الآن للانضمام إلى نادي جديد وأنه ينتظر ما ستسفر عنه الفترة المقبلة.

واختتم حارس الدراويش بأن نادي الوحدة عانى من آفة النادي الاسماعيلي بسبب تغيير المدربين وعدم وجود استقرار فني للفريق الذي كان قريباً من المربع الذهبي إلا أن حالة عدم الاستقرار الفني حالت دون ذلك.