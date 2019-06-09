شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث عن عرض للتخلص من ريتشارد بافور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الإسماعيلى على الاستغناء عن الغانى ريتشارد بافور مدافع الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والاستفادة من عائد بيعه فى استقدام مدافع جديد يخلفه فى دفاع الفريق. Advertisements تأتى رغبة إدارة الإسماعيلى فى رحيل بافور بسبب تراجع مستواه مقارنة بالموسم الماضي الذى أدى فيه مباريات متميزة دفاعا وهجوما دفعت الدراويش لاحتلال المركز الثاني بالدورى، ولكنه تعرض لإصابات كثيرة وتراجع فى المستوى دفع المدربين لوضعه على دكة البدلاء اغلب فترات الموسم الحالى. وطلب مسئولو الإسماعيلى من وكلاء اللاعبين تسويق بافور خارج مصر أو الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه من أجل تحقيق عائد مالى من بيع المدافع الغانى.

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