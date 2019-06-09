شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة: لم نتلق عروضًا من الأهلى والزمالك لضم هلال أو عبد العاطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو نادى وادى دجلة، إنهم لم يتلقوا عروضًا رسمية من ناديى الأهلى أو الزمالك، لضم أى لاعب من الفريق الدجلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مصدر مسئول بنادى دجلة، إنه لم يصل لمجلس الإدارة أى عرض رسمى من الأهلى أو الزمالك، لضم لاعبين من الفريق الدجلاوى، وعلى رأسهم محمد هلال ومحمد عبد العاطى، الذين قدموا مستوى مبهر خلال الموسم الجارى، وأرتبطت أسمائهم بقطبى الكرة المصرية، لافتًا إلى إنه سيتم دراسة أى عرض يصل إلى مجلس الإدارة، للوقوف على أفضلها.

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دخل محمد هلال لاعب وادى دجلة، دائرة الترشيحات للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما تألق هذا الموسم مع الفريق الدجلاوى.