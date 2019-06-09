شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تواصل الإقبال على تذكرتي بالمركز الأوليمبى بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الجماهير الإقبال على منفذ تذكرتى بالمركز الأوليمبى بالمعادى اليوم، الأحد، لاستلام الـ FAN ID وشراء تذاكر مباراة مصر والكونغو الثانية للفراعنة بدور المجموعات، والتى أوشكت على النفاد، وأكد مسئولو المنفذ أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من تذاكر الدرجة الثالثة شمال.

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ويستقبل منفذ تذكرتى بمركز الاوليمبي بالمعادي ، الجماهير، بداية من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء على مدار اليوم لخدمة كافة الجماهير سواء المتواجدين من أجل تسلم بطاقة الهوية الخاصة بهم "FAN ID" أو الحصول على التذاكر.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتى تنطلق فى 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل، وتضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا.