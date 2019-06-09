الاتحاد السكندرى يفسخ عقد ديديه كوريه بالتراضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادي الاتحاد السكندري فسخ التعاقد مع الايفواري ديديه كوريه لاعب الفريق بالتراضي بعد انتهاء فترة اعارته مع زعيم الثغر عقب إنتهاء مباريات بطولة الدوري للفريق الأخضر. Advertisements وكان الاتحاد السكندري قد حصل علي خدمات اللاعب الايفواري علي سبيل الإعارة من صفوف فريق النجوم حتى نهاية الموسم الحالي. وكان الاتحاد السكندري قد ضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة.

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