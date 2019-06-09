شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يكشف عدم مصداقية اتحاد الكرة بشأن مواعيد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" عدم مصداقية تصريحات مسئولى اتحاد الكرة المصرى بخصوص مواعيد قيد اللاعبين للموسم الجديد.

وكشف نظام قيد اللاعبين "TMS" بموقع الفيفا عن حقيقة المراسلات التى تمت بين اتحاد الكرة والاتحاد الدولي لتحديد فترات قيد اللاعبين فى الموسم الجديد، وأخطر الاتحاد المصرى الفيفا بشكل رسمى بأن مواعيد القيد بالدورى المصرى للموسم الجديد 2019-2020 خلال الفترة من 30-6-2019 وحتى 15-9-2019، وبناءً عليه يكون اتحاد الكرة قد خطط لإنهاء الموسم قبل 30 -6-2019 وهو موعد فتح الباب لقيد صفقات الموسم الجديد، ليكون متوافقا مع فترة القيد التى حددها الاتحاد بنفسه ومثبتة عبر نظام القيد فى موقع الاتحاد الدولى، ويمكن لجميع الأندية الاطلاع عليها.

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وجاء تراجع اتحاد الكرة عن إنهاء المسابقة قبل 30-6-2019 وتأجيل عدد من المباريات لما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية ليتسبب فى فوضى كبيرة بسبب تلاحم المواسم وأزمة القيد الأفريقي والمحلي وأزمة بخصوص انتهاء إعارات اللاعبين، فضلا عن لغط شديد بسبب اختيار الأندية المشاركة فى نسختى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية دون وجود سند قانونى لاختيار الأندية التى تمثل مصر قاريا فى ظل استمرار المسابقة لما بعد الموعد المحدد لإبلاغ الاتحاد الأفريقى "الكاف" بالأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية فى الموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة قد تجاهل مناقشة العديد من المقترحات والحلول لإنهاء المسابقة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء بإلزام الأندية بخوض مبارياتها بشكل مضغوط، أسوة بما جرى مع النادى الأهلي، أو خوض عدد من المباريات بدون اللاعبين الدوليين.