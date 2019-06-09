شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أجرى جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح. ألمانيا، أمس السبت، حيث أجريت الجراحة بنجاح. ومن المقرر أن يقضي إكرامي المرحلة الأولى من العلاج في ألمانيا على أن يعود لاستكمال العلاج في القاهرة لمدة 4 أسابيع بعدها يمكنه المشاركة في تدريبات الفريق تدريجيًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جراحة ناجحة لحارس الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.