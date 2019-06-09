محمد عواد: اختيارات المنتخب ظالمة

شدد محمد عواد حارس مرمى النادى الإسماعيلي، على تعرضه للظلم بقرار استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي خاضت منافسات كأس العالم الماضي التي أقيمت في روسيا.
وقال عواد في تصريحات تلفزيونيةتلفزيونية :" اختيارات المنتخب دائما تفتقد للعدالة"، مشيرا إلي أنه يستحق التواجد في بطولة كأس الأمم الافريقية المقبلة.
وأضاف حارس الإسماعيلي: "تمثيل المنتخب شرف
يذكر أن أجيري مدرب منتخب مصر قد استبعد محمد عواد من حراسة عرين الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية، وضم أحمد الشناوي حارس بيراميدز، وجنش حارس الزمالك، ومحمد الشناوي حارس الأهلي.
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