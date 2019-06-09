تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط في الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة الدكتور طه إسماعيل اجتماعًا اليوم مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في خطوة أولى لإطلاع اللجنة على رؤية الجهاز الفني في مشوار الفريق في الموسم الحالي والذي يقترب من الانتهاء والتطرق لبعض الأمور الفنية والعراقيل التي واجهت الفريق سواء داخليًا أو في مشواره الأفريقي.

وكذلك تطلعاته للموسم الجديد بما يحقق طموحات الأهلي وجماهيره.. الجلسة جاءت تمهيدية في المقام الأول وشرح خطوط عريضة لخطة العمل لاستثمار الوقت وفي نفس السياق أن الموسم لم ينته حتى الآن، لكن لإتاحة الفرصة لقراءة كافة الأمور الخاصة بالتجهيزات الفنية والإدارية من جانب لجنة التخطيط

والتي سوف تستكمل اجتماعاتها مع الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

ويكون هناك إعداد لتصور متكامل من كافة الجوانب وتحديد مكان وموعد فترة الإعداد للموسم الجديد، وحرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على حضور الاجتماع لاستيضاح الصورة خاصًة وأنه يعمل على توفير كافة احتياجات الفريق الفنية والإدارية والبنية التحتية بدعم كامل من مجلس الإدارة بما يلائم الأهداف التي يسعى النادي لتحقيقها على الصعيدين المحلي والقاري.