الاتحاد السكندري يكشف أول الراحلين عن صفوف الفريق

قرر مسئولو نادي الاتحاد السكندري عدم تجديد التعاقد مع الإيفواري ديديه كوريه، لاعب الفريق والذي تنتهي إعارته في نهاية الموسم الحالي.

وانضم الإيفواري للفريق السكندري في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قرر مسئولو زعيم الثغر الاستغناء عن اللاعب نظرًا لتراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة.

وكان الاتحاد السكندري قد ضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة.