رئيس الزمالك يقاضي عمرو فهمي بعد الهجوم على الكاف

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، انه سيقاضي عمرو فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، لهجومه ضد مسئولي الاتحاد خلال الايام الماضية. " الكاف "، لهجومه ضد مسئولي الاتحاد خلال الايام الماضية. قال مرتضى، ان احمد احمد رئيس الكاف، منحه تفويض لمقاضاة عمرو فهمي، وهذا احد اسباب حضوره اليوم لمقر اتحاد الكرة اثناء انعقاد مجلس الادارة.

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