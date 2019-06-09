رئيس الزمالك يكشف كواليس لقاءه بمسئولي اتحاد الكرة

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك، كواليس لقاءه مع مسئولي اتحاد الكرة اليوم خلال اجتماع مجلس الجبلاية. اجتماع مجلس الجبلاية. قال مرتضى، انه ابلغ مسئولي اتحاد الكرة برفضه كل محاولات استكمال الدوري بدون الدوليين، مؤكدا انه لن يستكمل مباريات الدوري الا بعد امم افريقيا.

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