سعفان الصغير للوفد: "متمسك بثلاثي حراس الإسماعيلي "

نفي سعفان الصغير مدرب حراس المرمي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي كل ماتردد حول موافقته علي رحيل محمد عواد العائد حديثاً من رحلة الاحتراف بنادي الوحدة السعودي. وقال سعفان في تصريحات خاصة لـ" الوفد"إن الإدارة لم تفتح معه ملف مغادرة عواد أو بقائه مع الدراويش الفترة القادمة. وأكد الصغير أنه متمسك بثلاثي حراس الفريق محمد عواد ومحمد فوزي ومحمد مجدي وأشار إلى أن الإدارة ستناقش ذلك مع الجهاز الفني. واختتم مدرب حراس الإسماعيلي بالحديث عن محمد صبحي لاعب الدراويش والداخلية السابق قائلاً إنه يمتلك ثلاث حراس وملف عودة صبحي مغلق، ولم يفتح مع الإدارة.

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