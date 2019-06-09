شاهد.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأتحاد الكرة: "يا فاشل"

ينتظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي علي السوشيال ميديا "تويتر" رد اتحاد الكرة على شكوى الاهلي، المقدمة بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي لم يتحدد موعد إقامتها بعد.

وتصدر هاشتاج اتحاد الكرة "تويتر"، وأتهم رواد السوشيال ميديا "جماهير الأهلي" اتحاد الكرة بالفشل وعدم القدرة على تنظيم مسابقة الدوري المحلي.

وكتب أحدى المشجعين على "تويتر" ان الاتحاد يوجد بداخله ‏فساد ورشاوي ومجاملات أندية علي حساب الأخرى

وتقييد لاعبين ف غير فترة الانتقالات، وأيضًا تأجيل المباريات من غير أي أسباب واضحة، وأن الدوري "شغال" بشكل عشوائي من غير أي مواعيد، ولا عارفين له بداية ولا حتي نهاية وكل جولة بتتلعب علي حسب وقتنا الفاضي ولسه الدوري ماخلصش ومش عارفين هيخلص امته . ‏

وكتب مشجع أخر، ان ما يحدث فساد بمعني

الكلمة وان الاتحاد خائف من غضب جماهير الزمالك والأهلي عكس اللي بنشوفه في أوروبا ودول العالم المتحضر واشار أن الاتحاد المسؤل عن اللعبة بيرجع ف كلامه ما بالكم بأكبر ناديين هيبقي ايه رد فعلهم.

جدير بالذكر قرر النادي الأهلي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اتحاد الكرة على أن يتم التصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية، مع مطالبة اتحاد الكرة بـ 4 أمور من بينها فتح باب القيد المحلي في وقت متزامن مع فتح باب القيد الإفريقي.

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شاهد ردود فعل جماهير الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي..

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