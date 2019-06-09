رياضة | عاجل.. المقاصة يعلن تعاقده مع ميدو في مؤتمر صحفي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المقاصة يعلن تعاقده مع ميدو في مؤتمر صحفي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مع أحمد حسام "ميدو" ، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة استعدادا للموسم الجديد .

وأعتمد مجلس ادارة المقاصة التعاقد رسميا ، خلال اجتماعه الذى عقد ظهر اليوم الأحد ، بمقر الشركة تفاصيل التعاقد مع أحمد حسام ميدو ، وتم الاتفاق على اختيار افراد الجهاز المعاون له .

ومن المقرر ، أن يعقد مجلس ادارة المقاصة ، برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، مؤتمرا صحفيا ، في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الاثنين ، بفندق " لاند مارك " بالتجمع الخامس وبحضور ميدو وجهازه المعاون لاعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.