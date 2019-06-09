رياضة | قائمة غينيا بيساو في أمم أفريقيا

أعلن باسيرو كاندي، المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو، عن القائمة الأولية، استعدادا لأمم إفريقيا 2019، والتي تقام في مصر.

تضم القائمة اللاعب توني سيلفا، مهاجم الاتحاد السكندري، الذي انضم في يناير الماضي، ورحل دون علم ناديه.

وجاءت قائمة غينيا بيساو كالتالي:

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حراسة المرمى: جوناس مينديش، روي دابو، جريجوري جوميش، إيفانوف.

الدفاع: بكار بالدي، مامادو كاندي، جوري سواريس، رودينيلسون سيلفا، توماس دابو، نادجاك، إيدي جوميش، مارسيلو ديالو، نانو.

الوسط: زيزينيو دجافال، سوري ماني، بيليه، ليونيل، جواو جاكيتي، بورا، موريتو كاساما.

الهجوم: بيكيتي دياسي، توني سيلفا، فريدريك ميندي، جواو ماريو، جورجينيو، كارلوس إيمبالو، جوزيف مينديش، روماريو بالدي، ماما بالدي.