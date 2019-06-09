رياضة | فرمان جديد من الجبلاية بشأن الأجانب في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان جديد من الجبلاية بشأن الأجانب في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، استقطاب الحراس الأجانب للدوري المصري بداية من الموسم المقبل.
واستقر المجلس على أن يكون الموسم المقبل، هو الأخير في معاملة اللاعبين السوريين معاملة اللاعبين المصريين، على أن تبدأ معاملة اللاعبين السوريين معاملة الاجانب، بداية من الموسم بعد المقبل 2020 - 2021.
ويعقد مجلس الجبلاية، اجتماعا حاليا بمقره في الجزيرة، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالموسم الجديد، ومقترح استكمال المسابقة الحالية قبل بداية الأمم الإفريقية، والرد على بيانات الأهلي الأخيرة.