رياضة | مدربون × كان 2019 (19) .. منافس مصر الكونغولي "إيبينجي" مدرب بـ"روحين" وقاهر الزمالك والأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (19) .. منافس مصر الكونغولي "إيبينجي" مدرب بـ"روحين" وقاهر الزمالك والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركين في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتي موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة التاسعة عشر من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدير الفني الوطني لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية "فلوران إيبينجي" والذي يلعب ضمن مجموعة منتخب مصر ومعهما منتخبي أوغندا وزيمبابوي.

- من هو "فلوران إيبينجي" مدرب الكونغو؟:

فلوران إيبينجي من مواليد 4 ديسمبر لعام 1961 في العاصمة الكونغولية "كنشاسا" ويبلغ عمره حاليًا (57 عامًا)، كان لاعبًا هاو أو شبه محترف، حيث طلب منه والده الطبيب التركيز على دراسته للاقتصاد مما منعه عن اللعب في صفوف أندية معروفة وأدي لتعثر مسيرته الكروية بعض الشيئ، ولكنه بعد اعتزال كرة القدم والحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد اختار العمل في مجال التدريب.

عمل فلوران إيبينجي مدربًا لمنتخب الكونغو الديمقراطية عام 2008، ثم انتقل لقيادة فريق سبورتنج دواي الفرنسي في الفترة من 2010 وحتي 2011، كما عمل مدربًا مساعدًا مع المدرب الفرنسي جان تيجانا في فريق شنغهاي الصيني عام 2012، وبعد رحيله استمر مساعدًا لمواطنه نجم منتخب فرنسا السابق نيكولاس أنيلكا.

- واقعة غريبة لـ"فلوران إيبينجي":

في 2012 تولي فلوران ايبينجي القيادة الفنية لفريق فيتا كلوب الكونغولي وحقق معه نتائج جيدة وقاد الفريق الكونغولي للوصول للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2014، وخسر اللقب بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض، بعدما تعادل في المباراتين أمام وفاق سطيف الجزائري (2-2) على أرضه، و(1-1) في الجزائر.

واختير "ايبينجي" لقيادة منتخب الكونغو الديمقراطية عام 2014، لكنه لم يستقيل أو يرحل عن تدريب فيتا كلوب حيث يجمع بين تدريب المنتخب الكونغولي وفريق فيتا حتي الآن، واستطاع الحصول على المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2015 مع منتخب بلاده بعد الفوز على غينيا الاستوائية 4 / 2 بركلات الترجيح.

Advertisements

كما فاز بلقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين مع منتخب الكونغو عام 2016 بعدما تغلب على مالي 3/0 في نهائي البطولة.

- طريقة لعب "إيبينجي":

يعتمد المدرب الكونغولي على أكثر من خطة لعب، إذا أنه أحيانا يلعب بـ 4-3-3 وأخرى 4-4-2 و ثالثة 5-4-1، كما يلجأ أحيان كثيرة لطريقة 1-3-2-4، ويفضل بناء الهجمة من الخلف للأمام والاعتماد على عناصر خط الوسط بشكل كبير.

- أرقامه مع منتخب الكونغو:

قاد إيبينجي منتخب الكونغو في 43 مباراة منذ عام 2014 وحتي الآن"، فاز في 22 مباراة وخسر 10 مباريات، وتعادل في 11 مباراة، سجل لاعبوه 88 هدفًا واستقبلت شباكه 52 هدفًا.

أوقعته قرعة تصفيات أمم إفريقيا في مجموعة ضمت معه منتخبات زيمبابوي وليبريا والكونغو، ونجح في الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراة وحيدة، وحصد 9 نقاط احتل بها المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب زيمبابوي الذي تصدر المجموعة بـ11 نقطة.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الأولي في نهائيات أمم إفريقيا مع منتخبات مصر، وأوغندا، وزيمبابوي.

- قاهر الزمالك والأهلي:

سبق وواجه "إيبينجي" فريق الزمالك "مرتين" خلال توليه قيادة فريق فيتا كلوب ، وذلك في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2014، وفاز الفريق الكونغولي في المباراة الأولي بنتيجة 2/1 وكان يقود الأبيض وقتها أحمد حسام ميدو، كما فاز في اللقاء الثاني بهدف دون رد وكان حسام حسن مدربًا للزمالك.

كما واجه "إيبينجي" فريق الأهلي بقيادة مدربه الحالي "مارتن لاسارتي" في مباراتين خلال منافسات النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز المارد الأحمر في المباراة الأولي 2/0، بينما خسر المباراة الثانية بهدف دون رد.