رياضة | أبرزهم كهربا ومعلول.. نجوم الدوري المصري "المُبشرين" بدخول "جنة" السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم كهربا ومعلول.. نجوم الدوري المصري "المُبشرين" بدخول "جنة" السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل عدد من نجوم الدوري المصري دائرة اهتمام بعض أندية السعودية، والتي ترغب في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تألقهم مع أنديتهم المصرية في الموسم الحالي.

وأصبح الدوري السعودي واحد من أقوي الدوريات العربية خلال الفترة الأخيرة، كما شهد تطورًا كبيرًا على مستوي التنظيم والمعايير الفنية والنقل التليفزيوني والحضور الجماهيري والملاعب الجيدة، كما أن الأندية هناك تنفق الملايين للفوز باللاعبين المميزين مما يجعله واجهة جيدة لأي لاعب.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز نجوم الدوري المصري المرشحين للانتقال للدوري السعودي في الموسم المقبل:-

1- علي معلول:

الظهير الأيسر للأهلي التونسي علي معلول واحد من أبرز المرشحين للانتقال للدوري السعودي بالموسم المقبل، حيث ذكرت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام نادي أهلي جدة بالحصول على خدمات "معلول" في الميركاتو الصيفي المقبل بعد تألقه مع الأهلي ومنتخب تونس وذلك لتعويض رحيل محمد عبد الشافي عن صفوف الفريق، ولكن تم تأجيل حسم الصفقة حتي انتهاء اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019.

2- فرجاني ساسي:

Advertisements

نجم الزمالك التونسي فرجاني ساسي مطلوب أيضًا في الدوري السعودي، حيث كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يجهز عرضًا ضخمًا للحصول على خدمات "ساسي" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه بشكل لافت للأنظار رفقة الزمالك قبل إصابته الأخيرة والتي أبعدته عن الملاعب، وسيحدد أداء اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا مصيره بشكل كبير سواء بالاستمرار مع الزمالك أو الرحيل للاحتراف بالسعودية أو الانتقال لأحد أندية أوروبا.

3- كهربا:

اقترب محمود عبد المنعم "كهربا" من الرحيل عن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب بات قريبًا للغاية من الانتقال لصفوف فريق اتحاد جدة السعودي، والذي سبق ولعب ضمن صفوفه عام 2016، وانتشرت خلال الساعات الماضية صورة للاعب برفقة عضو شرف النادي السعودي عبد الله شرف الدين لتؤكد اقتراب اللاعب من العودة للسعودية مجددًا.

4- حمدي النقاز:

الظهير الأيمن المتألق في الزمالك التونسي حمدي النقاز بات هو الآخر أحد المرشحين للانتقال لصفوف الدوري السعودي خلال ميركاتو الصيفي، حيث يحظي "النقاز" باهتمام مسؤولي نادي النصر بطل الدوري السعودي، والذي يسعي للحصول على خدماته لتدعيم الجبهة اليمني بالفريق، خاصة بعد العروض القوية والمستويات الرائعة التي ظهر بها اللاعب رفقة الزمالك هذا الموسم.

5- محمد شريف:

رغم ابتعاده عن المشاركة بشكل منتظم في مباريات فريقه الأهلي لكن استطاع محمد شريف مهاجم الأحمر الشاب في جذب اهتمام بعض الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدماته، حيث أكدت صحيفة الرياضية السعودية، رغبة ناديي الفتح والعدالة في ضم "شريف" نظرًا لسنه الصغير وإمكانياته الفنية وقدراته التهديفية العالية، بالإضافة لخروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي.