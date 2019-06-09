رياضة | أرقام "الكان" القياسية (19).. المنتخبات العربية تسجل رقمًا غير مسبوق في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (19).. المنتخبات العربية تسجل رقمًا غير مسبوق في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة التاسعة عشر من سلسلة "أرقام الكان القياسية" رقمًا جديدًا تسجله المنتخبات العربية في النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا والتي تنطلق بعد أيام قليلة.

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تشهد نسخة بطولة أمم إفريقيا 2019 المشاركة الأكبر للمنتخبات العربية في تاريخ البطولة القارية منذ إنطلاقها عام 1957، حيث يشارك في البطولة هذا العام 5 منتخبات عربية لأول مرة في التاريخ وهم: مصر – المغرب – تونس – الجزائر، بالإضافة لمنتخب موريتانيا الذي يسجل ظهوره الأول بالبطولة الإفريقية.

يلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولي مع منتخبات (الكونغو الديمقراطية – زيمبابوي – أوغندا)، بينما يتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع (السنغال – كينيا – تنزانيا)، ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الرابعة مع (كوت ديفوار – جنوب افريقيا – ناميبيا)، ويتواجد منتخبي تونس وموريتانيا في المجموعة الخامسة مع منتخبي (مالي – أنجولا).

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا تقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.