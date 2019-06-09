رياضة | إيطاليا تفوز على أستراليا في مونديال السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا تفوز على أستراليا في مونديال السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع المنتخب الإيطالي لكرة القدم 3 نقاط غالية في بداية مسيرته ببطولة كأس العالم للسيدات بفوزه الثمين والمتأخر 2-1 اليوم الأحد على نظيره الأسترالي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة. وقلب المنتخب الإيطالي (الآزوري) تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2-1 في الشوط الثاني ليحافظ على سجل انتصارات المنتخبات الأوروبية في البطولة الحالية حتى الآن. وكان المنتخب الفرنسي استهل فعاليات البطولة بالفوز على نظيره الكوري الجنوبي 4-0 في المجموعة الأولى كما فازت ألمانيا على الصين 1-0 وإسبانيا على جنوب أفريقيا 3-1 في المجموعة الثانية فيما فازت إيطاليا اليوم على أستراليا في المجموعة الثالثة.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول لصالحه بهدف سجلته سامانتا (سام) كير في الدقيقة 22 من متابعة جيدة لركلة الجزاء التي سددتها وتصدت لها حارسة المرمى الإيطالي. وفي الشوط الثاني، سجلت باربارا بونانسيا هدف التعادل في الدقيقة 56 ليكون الهدف الأول لإيطاليا في بطولات كأس العالم للسيدات منذ 20 عاما، ثم سجلت بونانسيا الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للمباراة. Advertisements وقدم الفريقان أداء قويا وسريعا في بداية المباراة وتبادلا الهجمات حيث جاء الأداء سجالا ومتكافئا إلى حد بعيد. وسجلت الإيطالية باربارا بونانسيا هدفا لفريقها في الدقيقة الثامنة ولكنه ألغي بداعي التسلل.



وأسفرت المحاولات الأسترالية عن ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 21 بعد إعاقة سام كير من جانب سارة جامة مدافعة المنتخب الإيطالي التي حصلت على إنذار، لكن حارسة المرمى الإيطالي تصدت لتسديدة كير، التي عادت لتتابع الكرة في الشباك مسجلة هدف التقدم في الدقيقة 22. وتصدت العارضة لتسديدة أسترالية قوية في الدقيقة 27 قبل أن تتصدى حارسة أستراليا ليديا وليامز لفرصة إيطالية خطيرة في الدقيقة 31 قبل إطلاق صفارة الحكم بداعي التسلل، كما تصدت حارسة المرمى الإيطالية لهدف مؤكد للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 38 إثر ضربة رأس من كايتلين فورد.

