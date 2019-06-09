رياضة | تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة أوزبكستان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني تشكيل الفريق لمواجهة أوزبكستان التي تنطلق بعد دقائق ضمن برنامج الفريق استعدادا لنهائيات الامم الافريقيه للشباب تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 .

وجاء التشكيل علي النحو التالي..

حراسة المرمي: عمر صلاح

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خط الدفاع: محمود الجزار وبيكهام واسامه جلال ومحمد عبدالسلام

خط الوسط: أكرم توفيق ومحمد صادق وناصر ماهر وعمار حمدي وإمام عاشور

المهاجم: مصطفي محمد