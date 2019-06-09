رياضة | رسميا.. رضوي خضر مديرا فنيا لفريق أسمنت حلوان للكرة النسائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. رضوي خضر مديرا فنيا لفريق أسمنت حلوان للكرة النسائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو فريق أسمنت حلوان للكرة النسائية المشارك في دوري القسم الثاني، تعيين رضوي خضر مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم الجديد.

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وجاء هذا القرار بعد الجلسة التي جمعت وليد نادر رئيس الأجهزة الفنية بقطاع كرة القدم، وهشام عطية مدير الكرة بالقطاع، وحاتم عسكر المستشار الإعلامي للنادي، مع رضوي خضر، والتي نتجت عنها توقيع المدير الفني الجديد علي عقد الإدارة الفنية، بعد الإتفاق علي توفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق هدف الصعود للممتاز.

يذكر أن رضوي خضر قد تلقت اكثر من عرض عقب تقديم استقالتها من الإدارة الفنية لفريق محلة حسن بعد ختام الموسم، وسبق لها بتدريب كل من ميت الخولي واتحاد بسيون ومحلة حسن.