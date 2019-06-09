رياضة | استقبال حافل لبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال العائدة من بطولة العالم للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقبال حافل لبعثة منتخب مصر لرفع الأثقال العائدة من بطولة العالم للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تحت 20 سنة، مطار القاهرة الدولي، بعد حصول المنتخب الوطني على 5 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للناشئين التي استضافتها جزيرة فيجي باستراليا.

و كان في استقبال البعثة محمد جاد العضو المنتدب لشركة رويال للاستثمار و التسويق الرياضي، الراعي الرسمي للاتحاد المصري لرفع الأثقال، إلى جانب عدد كبير من الصحفيين و الإعلاميين.

و حصد المنتخب المصري 6 ميداليات في البطولة بواقع 5 ميداليات ذهبية و ميدالية فضية، حيث توجت رانيا عزت، لاعبة المنتخب الوطني بثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين و فضية في منافسات وزن ٧٦ كجم، و تفوقت على لاعبات تركيا و نيوزيلاندا و أمريكا.

بالإضافة إلى تتويج أحمد عاشور لاعب المنتخب الوطني بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن ٩٦ كجم، حيث توج بذهبية الخطف محققا 165 كجم و ذهبية الكلين محققا 200 كجم و ذهبية المجموع ب 365 كجم.

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و تفوق عاشور على اللاعب الكازاخستاني الذي جاء في المركز الثاني و اللاعب الروسي الذي حصل على المركز الثالث.

و حضر جورج كونروت رئيس جمهورية فيجي منافسات البطولة، و قام بتكريم المنتخب المصري، و توجيه التهنئة لأبطال مصر، كما حرص وزير الرياضة بجمهورية فيجي على التقاط بعض الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب.

و من جانبه صرح "جاد" بأن شركة رويال مستمرة في دعم أبطال الألعاب الفردية وفق الخطة التي وضعت لهم منذ توقيع عقود الرعاية و التسويق لهم منذ مارس الماضي و استلام الدفعات الأولى من التعاقد و أيضا دعمت الشركة الاتحاد المصري لرفع الأثقال من خلال تسويق البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ و التي أقيمت في ستاد القاهرة إبريل الماضي مما كان له مجال لتوفير الأموال اللازمة لدعم الاتحاد في الاستعداد لبطولة العالم الشباب، و الآن الاستعداد لأحد اكبر البطولات القارية و هي دورة الألعاب الأفريقية.

و أكمل "فخورين جدا بإنجاز الشباب الذى يعد استمرار للموهبة الحقيقة المتواجدة داخل جدران مصنع الأوناش ( الاتحاد المصري لرفع الأثقال ) مما يزيد من فرصة مصر للحصول على ميداليات أوليمبية أكثر في طوكيو ٢٠٢٠" .