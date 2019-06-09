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رياضة | الصاوي ورضوى السيد يحصدان برونزيتين جديدتين في الدوري العالمي للكاراتيه

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فاز لاعب منتخب مصر للكاراتيه على الصاوى بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالصين في وزن 67 كجم.

 

وتفوق الصاوي على منافسه بطل فرنسا بنتيجة ٢/١ ليحرز برونزية وزن ٦٧ كجم.

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كما توجت لاعبة منتخب مصر رضوى السيد بالميدالية البرونزية في وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بعد فوزها على بطلة تايوان ٤/٣ .

 

يذكر أن ريم سلامة قد فازت ببرونزية وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى بعد فوزها على بطلة أوكرانيا فى مباراة الميدالية البرونزية.

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