رياضة | الصاوي ورضوى السيد يحصدان برونزيتين جديدتين في الدوري العالمي للكاراتيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصاوي ورضوى السيد يحصدان برونزيتين جديدتين في الدوري العالمي للكاراتيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز لاعب منتخب مصر للكاراتيه على الصاوى بالميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالصين في وزن 67 كجم.

وتفوق الصاوي على منافسه بطل فرنسا بنتيجة ٢/١ ليحرز برونزية وزن ٦٧ كجم.

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كما توجت لاعبة منتخب مصر رضوى السيد بالميدالية البرونزية في وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى للكاراتيه بعد فوزها على بطلة تايوان ٤/٣ .

يذكر أن ريم سلامة قد فازت ببرونزية وزن ٥٠ كجم فى بطولة الدورى العالمى بعد فوزها على بطلة أوكرانيا فى مباراة الميدالية البرونزية.