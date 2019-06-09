رياضة | صراع ناري بين اتحاد جدة وكريستال بالاس على لاعب وست هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع ناري بين اتحاد جدة وكريستال بالاس على لاعب وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى اتحاد جدة السعودي إلى التعاقد مع أحد المهاجمين الأجانب خلال الميركاتو الصيفي المقبل؛ ليكون بديل للاعبه الموقوف لمدة عام فهد المولد.

وكانت لجنة المنشطات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف المولد لمدة عام كامل؛ على إثر ثبوت إيجابية عينته التي تم فحصها بكأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مايكل أنطونيو؛ لاعب وست هام الإنجليزي، دخل في اهتمامات مسؤولي العميد، ليواجهوا منافسة قوية مع كريستال بالاس الإنجليزي، الذي يرغب الظفر بخدمات اللاعب أيضًا.

وأضافت الصحيفة أن كريستال بالاس يريد أنطونيو لدعم فريقه حال رحيل ويلفريد زاها، إلا أن النادي الجداوي عرضه مغرٍ بشكل أكبر.

كما أوضحت أنه برغم حاجة الناديين إلى اللاعب إلا أن إدارة وست هام لا تنوي التفريط في خدماته، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لدى بيلجريني؛ المدير الفني.