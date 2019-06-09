رياضة | الجبلاية تستقر على عدد الأجانب بالموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تستقر على عدد الأجانب بالموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على استمرار تواجد 4 محترفين بقائمة كل فريق خلال الموسم الجديد.

ورفض مجلس الجبلاية، مقترح تقليل عدد المحترفين إلى ثلاثة لاعبين فقط كما كان في السابق، وتمسك بقواعد الموسم المنقضي.