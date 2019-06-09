رياضة | دكرنس يضم حارس دمياط في صفقة إنتقال حر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يضم حارس دمياط في صفقة إنتقال حر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى دكرنس رسميا تعاقده لموسمين قادمين مع حارس المرمى محمد العربى بعدما أنهى تعاقده مع دمياط الموسم الماضى.

وكان العربى قد مثل العديد من الأندية من بينها سموحة والمصرى والجونة وفاركو وطنطا وكان قريبا الموسم الماضى من الإنضمام لغزل المحلة قبل أن ينضم رسميا لدمياط لموسم واحد إنتهت بنهاية الموسم المنقضى.

وكان اللاعب قد وقع على عقود إنضمامه لدكرنس الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى بمنزل رئيس مجلس إدارة النادى الخضر إبراهيم فى خامس الصفقات التى أعلن عنها نادي دكرنس رسميا إستعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني .