شكرا لقرائتكم خبر عن «سويفل» ناقلًا رسميًا لبطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت شركة «سويفل» للنقل التشاركي الجماعي، أنها حصلت على حقوق رعاية كأس الأمم الأفريقية، كأحد الرعاة الرئيسين، فضلا عن امتياز «الناقل الرسمي للبطولة»، وذلك أثناء فعاليات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.

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وقال مصطفى قنديل الرئيس التنفيذي لشركة «سويفل»، إنه سيتم توفير أتوبيسات وخطوط خاصة لنقل جمهور البطولة من وإلى الاستادات المختلفة، لافتا إلى أن نقاط ومحطات «سويفل» ستكون الأقرب لأماكن انعقاد المباريات.

أوضح «قنديل» أن «سويفل» ستدشن شبكة مواصلات خصيصا لخدمة الجماهير، فضلا عن شبكتها العادية التي تربط بين كافة أنحاء محافظات القاهرة والجيزة، وكذلك الإسكندرية، حيث أنه سيكون هناك 500 نقطة تستخدم كأماكن تجمع للأتوبيسات خلال رحلات الذهاب والعودة، في 27 منطقة حول الاستادات التي ستشهد إقامة مباريات عليها، ومن المستهدف إتمام 2600 رحلة من خلال 1300 سائق ذهابا وعودة، مقسمة على 100 دورة.

ولفت إلى أن «سويفل» ستوفر خطوط لنقل الجاليات التي جاءت من مختلف الدول الأفريقية لتشجع فرقها، إلى جانب توفير خدمتها للجمهور المصري بأسعار تذاكر مخفضة، لتوفير وسيلة نقل مريحة وآمنة وبسعر مناسب لكافة فئات مشجعي الكرة، مؤكدا على أن شركته تسعى لتقديم خدمة تليق باسم مصر وبمستوى عالمي نفخر بتوفيره أمام العالم، ونفخر بدعم المنتخب المصري بنقل الجماهير لتشجعيه أثناء إقامة مبارياته، موضحا أن كل تفاصيل الخطوط ومواعيد تحركها وأماكن انطلاقها ستكون متوفرة عبر تطبيق «سويفل».