شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن بيانات الأهلي: طالبت اللاعبين بالاستجمام في إجازتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، البيانات والمذكرات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي بأنها «هي والعدم سواء».

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وقال «منصور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الحل الوحيد لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقيا في المشمش».

وأبدى «منصور» اندهاشه مما تداوله البعض عن اقتراح السماح لرباعي المنتخب الوطني الأولي باللعب مع الزمالك مبارياته المتبقية، وقال: «بغض النظر عن رفضنا لهذا الهراء والتخبط الذي سربه مجلس متخبط ومرتبك يطلع علينا كل يوم ببيان ومذكرات مكتوبة باللغة الهيروغلوفية، فإذا حصل ذلك من سيتدخل لإقناع تونس والمغرب بترك ساسي وبوطيب».

واختتم «منصور» تصريحاته بالتأكيد على أنه طالب لاعبي الزمالك بالاستجمام واستكمال إجازتهم، وقال: «مهمتي هي الدفاع عّن الزمالك وحقوقه، ومستعد أستقيل لكني غير مستعد أن أضحي بنادي الزمالك من أجل بعض المنتفعين والباحثين عن مكاسب ومصالح شخصية في أندية أخرى».