شكرا لقرائتكم خبر عن «النني» ينضم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب انضم النجم محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في برج العرب بالإسكندرية، بسبب حصوله على راحة إضافية، لمشاركته في نهائي الدوري الأوروبي «اليوربا ليج»، في نهاية شهر مايو الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «النني» ينضم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لأمم أفريقيا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.