شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على إمكانية استكمال الدوري باللاعبين الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أي اقتراحات من اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، سواء باللاعبين الدوليين أو بدونهم، موكداً تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط.

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وحذر «منصور»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» من مخطط أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، الذي يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب بعدما هدد بالانسحاب من بطولة الدوري، الأمر الذي قد يضع الدولة في حرج بالغ قبل بطولة مهمة مثل أمم افريقيا التي تستضيفها مصر، بحسب قوله.

وأكد منصور أنه ملتزم بقراره، ولن يتراجع عنه، وأضاف: «لو الخطيب مش عجبه فعليه أن يكون أد كلمته وينسحب».

ويجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة، عصر اليوم الأحد، لحسم الموقف النهائي لما تبقى من مباريات في جدول الدوري، بعد البيانات الأخيرة التي أصدرها النادي الأهلي وطالب خلالها بإنهاء الموسم قبل إقامة أمم إفريقيا.