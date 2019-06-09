مصدر: المقاصة يحدد 400 ألف جنيه راتبًا شهريًا لـ«ميدو»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مؤتمراً صحفياً بأحد الفنادق بالتجمع الخامس، صباح الإثنين، للإعلان عن التعاقد مع أحمد حسام ميدو لقيادة الفريق الكروي الأول بالنادي، خلفاً لطلعت يوسف الذي تقدم باستقالته قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات، مما دفع الإدارة لإسناد المهمة مؤقتاً لجمال عمر.

ومن المقرر أن يعلن خلال المؤتمر الصحفي الجهاز المعاون لميدو ومدة التعاقد.

وكشف مصدر مقرب من إدارة النادي أن مدة التعاقد مع ميدو موسمين، ويتقاضى 400 ألف جنيه راتباً شهرياً، بخلاف راتب معاونه عادل مصطفى، مضيفاً أن باقي أفراد الجهاز الفني القديم مستمر في عمله، وهم جمال عمر وأحمد حسام، مدربين، وخالد عبدالله، مدرباً لحراس المرمى.

واشترطت إدارة النادي على المدير الفني الجديد التفرغ التام للفريق، وعدم تحليل المباريات في أي قناة فضائية خلال مدة التعاقد، وهو ما رحب به ميدو، والذي طالب بعدم إبلاغ أي لاعب بالرحيل، لحين الحكم بنفسه على مستواه، فضلاً عن الاطلاع على آخر المفاوضات مع اللاعبين الجدد.

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