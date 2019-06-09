شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة يعلق على إمكانية السماح للاعبي المنتخب بخوض مباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول، ما تردد بشأن مطالبة اتحاد الكرة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري الاستغناء عن بعض لاعبي الأهلي والزمالك خلال الفترة التي تسبق البطولة، من أجل خوض المباريات المتبقية للفريقين في مسابقة الدوري.

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وقال «لهيطة»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لم يصلنا أي مخاطبة رسمية من اتحاد الكرة بخصوص هذا الشأن».

وتابع: «هناك اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، ووارد جدًا أن يخرج بقرار مثل هذا، ولكن الموافقة أو الرفض ستكون في يد المدير الفني للمنتخب».

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة عصر اليوم الأحد، لحسم الموقف النهائي لما تبقى من مباريات في جدول الدوري، بعد البيانات الأخيرة التي أصدرها النادي الأهلي وطالب خلالها بإنهاء الموسم قبل إقامة أمم أفريقيا.