شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تحديد المركز الثالث: تشكيل مباراة إنجلترا وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، وفلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب سويسرا، التشكيل الرسمي للمباراة التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الإثنين، على ملعب أفونسو أنريكي بمدينة جيماريش البرتغالية، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:
حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.
الدفاع: أرنولد، ماجواير، جوميز، روز.
الوسط: آلي، داير، ديلف.
الهجوم: ستيرلنج، لينجارد، كين.
بينما جاء تشكيل سويسرا كالتالي:
حراسة المرمى: سومر.
الدفاع: إلفيدي، أكانجي، شار
الوسط: فيرنانديز، مبابو، رودريجيز، شاكا، فريلير.
الهجوم: شاكيري، سيفيروفيتش.
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