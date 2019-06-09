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فالنسيا يقترب من حسم صفقة سواريز

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اقترب فالنسيا الإسباني من حسم التعاقد مع دينيس سواريز لاعب خط وسط ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب إذاعة "RAC1 " الكتالونية، فإن ماتيو أليماني الرئيس التنفيذي لفالنسيا وأوسكار جراو الرئيس التنفيذي لبرشلونة التقيا في مالطا في إحدى المؤتمرات وتحدثا عن الصفقة.

وأشار التقرير، إلى أن مارسيلينو جارسيا المدير الفني لفالنسيا يريد أن ينضم دينيس سواريز لفريقه، ومن المتوقع إبرام الصفقة مقابل 20 مليون يورو.

ولعبوار دينيس سواريز على سبيل الإعارة في صفوف آرسنال منذ يناير الماضي، ولكنه لم يحظى بالفرصة كاملة في المشاركة، ولم يتم تفعيل خيار الشراء النهائي في عقده.

وتعرض سواريز لإصابة في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وحاليًا يتواجد في برشلونة للتعافي من إصابته والتحضير للموسم الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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