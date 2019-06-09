تشيلسي يخطط لتعويض هازارد من البوندسليجا

كشفت تقارير إعلامية في بريطانيا أن نادي تشيلسي الإنجليزي مهتم بضم ليون بايلي، لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، كبديل للبلجيكي إيدين هازارد الذي رحل لريال مدريد.

وأوضحت صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية الصادرة اليوم الأحد، أن اهتمام النادي الانجليزي الفائز ببطولة الدوري الأوروبي بضم اللاعب الجامايكي الصاعد (21 عاما) ازداد بسبب رحيل هازارد.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة أن على تشيلسي أولا أن ينجح في مساعيه أمام المحكمة الرياضية الدولية للطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنعه من ضم لاعبين جدد أو لإصدار تعليق مؤقت لهذه العقوبة.

وكان الاتحاد الدولي قد أصدر هذه العقوبة بحق تشيلسي بدعوى انتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت 18 عاما من خارج أوروبا (في 29 حالة) كما تم تغريمه بـ 600 ألف فرنك سويسري (603864 دولارا).

وينص قرار فيفا على عدم إصدار تصاريح لعب للاعبين الذين يضمهم تشيلسي حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020.

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وقالت الصحيفة إن النادي يمكنه ضم محترفين جدد لكن هؤلاء لا يمكنهم اللعب لصالح تشيلسي لأنهم لن يحصلوا على تصريح باللعب قبل حلول الموعد المشار إليه في قرار الفيفا.

كان بايلي خاض موسما متوسطا مع ليفركوزن لكن أداءه تحسن بعد رحيل المدير الفني هايكو هرليش وقدوم المدير الفني الجديد بيتر بوسز.

ويرتبط بايلي مع ليفركوزن بعقد مستمر حتى 2023، لكن يبدو أن الرحيل إلى ناد آخر ستكون له تكلفة عالية.

يذكر أنه بعد رحيل جوليان براندت إلى بوروسيا دورتموند، من المتوقع أن يصبح ليفركوزن أقل اهتماما برحيل لاعب آخر من اللاعبين الصاعدين.