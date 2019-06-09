إنتر ميلان يسعى وراء لاعب ريال مدريد

يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي، في التعاقد مع لاعب ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة، خاصة بعد التعاقد مع أنطونيو كونتي مديرًا فنيًا للنيراتزوري.
وأعلن إنتر ميلان، تعاقده مع كونتي، في الأيام القليلة الماضية، ليحل محل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق للإنتر.
ووفقًا لما ورد عن شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن إنتر ميلان يجري محادثات مع ريال مدريد، من أجل التعاقد مع لوكاس فاسكيز، لاعب الأبيض، لتعزيز الجناح الأيمن للنيراتزوري.
وأضافت أن بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للإنتر، تواجد في العاصمة مدريد من أجل مناقشة إمكانية ضم بعض اللاعبين، الذين لم خرجوا من خطط زيدان، مدرب ريال مدريد.
وتابعت أنه بينما يصعب التعاقد مع لاعبين أمثال جاريث بيل وإيسكو، فإن الإنتر يحاول ضم فاسكيز، خاصة وأن قيمته تبلغ 30 مليون يورو، مشيرًا إلى أن اللاعب سيحاول البحث عن المشاركة والحصول على دقائق أكثر، خاصة بعد وصول إيدين هازارد ولوكا يوفيتش.
وختمت بأن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، مهتم بضم فاسكيز، من أجل دعم مشروعه الجديد في النادي، لاسيما وأنه يمكن أن يتناسب مع خطط المدرب الإيطالي.
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