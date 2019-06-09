أعلن جيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن قائمة فريقه النهائية استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.
وشهدت القائمة خروج جونيور أجايي لاعب الأهلي من القائمة، بالإضافة إلى كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.
وكان أجايي يتواجد في قائمة الانتظار بالمنتخب النيجيري التي أعلنها روهر في وقت سابق، قبل الاستقرار على الـ23 لاعباً الذين سيكونون القوام النهائي للفريق في منافسات البطولة.
ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا، مدغشقر وبوروندي.
ويفتتح المنتخب النيجيري مبارياته أمام بوروندي في الـ22 من الشهر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أجايي خارج القائمة النهائية لنيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.