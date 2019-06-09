أجايي خارج القائمة النهائية لنيجيريا في كأس الأمم الأفريقية

أعلن جيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن قائمة فريقه النهائية استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.

وشهدت القائمة خروج جونيور أجايي لاعب الأهلي من القائمة، بالإضافة إلى كيليتشي إيهيناتشو لاعب ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان أجايي يتواجد في قائمة الانتظار بالمنتخب النيجيري التي أعلنها روهر في وقت سابق، قبل الاستقرار على الـ23 لاعباً الذين سيكونون القوام النهائي للفريق في منافسات البطولة.

ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية مع منتخبات غينيا، مدغشقر وبوروندي.

ويفتتح المنتخب النيجيري مبارياته أمام بوروندي في الـ22 من الشهر الجاري.